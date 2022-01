VIDÉO - Le taux du Livret A doublé à 1% : va-t-il redevenir un placement intéressant ?

ARGENT - Les 55 millions de Français détenteurs d'un Livret A pourront profiter dès le 1er février d'une hausse de son taux, qui doublera pour se porter à 1%, a annoncé vendredi Bruno Le Maire. Une revalorisation non négligeable en cette période de très forte inflation, mais qui reste encore limitée face à la hausse des prix.

C’est le placement préféré des Français : plus de quatre personnes sur cinq possèdent un Livret A dans l’Hexagone, un placement refuge particulièrement sollicité pendant la crise sanitaire. Et il rapportera désormais un peu plus cette année. "Le taux du Livret A va doubler au 1er février", passant de 0,5% à 1%, a annoncé sur le plateau du 13H de TF1 vendredi 14 janvier le ministre de l'Économie Bruno Le Maire. Vous toucherez ainsi le double de la rémunération de votre livret cette année : si vous avez par exemple 5500 euros sur votre compte, vous percevrez 55 euros, contre 27,50 euros auparavant. Le cabinet ministériel a choisi de suivre les recommandations faites plus tôt dans la journée par la Banque de France, en charge du calcul de ces taux. Une revalorisation à 1% "serait de nature à mieux assurer la rémunération des détenteurs du Livret A, sans pour autant créer un surcoût trop important, afin de préserver le financement du logement social", a précisé le gouverneur dans un communiqué.

Cette augmentation est inédite : la dernière revalorisation du Livret A en date remonte à près de 11 ans, note le centre d'études Le Cercle de l'Épargne sur son site. En août 2011, son taux est passé à 2,25%, avant qu’il se s’écroule jusqu’à atteindre son plus bas record en février 2020, à hauteur de 0,5%, et d’y stagner depuis. Ce léger redressement de la rémunération annoncé par Bruno Le Maire est toutefois bien loin du record de 8,50% enregistré en 1981, et reste inférieur au cours de l'inflation. Alors épargner sur un tel livret est-il une bonne affaire ?

Une hausse qui reste en décalage avec les chiffres de l'inflation

Cette mesure était destinée à répondre à la récente augmentation des prix, puisque le taux de rémunération du Livret A est calculé en s’appuyant sur le taux d’inflation moyen des six derniers mois et sur des taux de marchés monétaires. Mais cette inflation est bien supérieure à cette nouvelle rémunération, même revalorisée. Les prix à la consommation ont progressé de 2,8% en décembre et en novembre, a indiqué vendredi l'Insee, un niveau au plus haut depuis 2008. Avant l'annonce de Bruno Le Maire, les économistes avaient déjà tablé sur un chiffre proche : 0,8%. "Cela reste une très faible rémunération", regrettait Maël Bernier, porte-parole du site Meilleurtaux.com, dans le reportage du 20H de TF1 en tête d’article, tourné avant les annonces du ministre de l'Économie. "Malgré la hausse de son taux, le rendement réel, après prise en compte de l’inflation, reste négatif", abondent les spécialistes du Cercle de l'Épargne. "J’ai la conviction que d'ici à la fin de l’année 2022, cette inflation va diminuer, on est aujourd’hui à son pic. C’est le moment où c’est le plus difficile et où nous agissons", a tenté de rassurer le ministre. Dans un communiqué, la Banque de France confirme s'attendre à "une baisse de l’inflation sous 2 % d’ici la fin de 2022". Si cette hausse est limitée, c'est aussi pour limiter l'impact sur le logement social : "Le livret A sert à rémunérer l’épargne des Français, mais aussi à financer le logement social, et on y est tous attachés. Il est important qu’il puisse se financer dans de bonnes conditions", a ajouté Bruno Le Maire. Plus le taux monte en effet, plus ce secteur est fragilisé car les prêts que leur accorde l'organisme public de la Caisse des dépôts (qui rémunère 60% de l'argent collecté sur ce livret) sont logiquement plus chers. Le Cercle de l'Épargne note que le coût de cette revalorisation du Livret A pour la banque publique et les autres est déjà estimé à 1,7 milliard d’euros.

Plus qu'un rendement, les épargnants recherchent "la sécurité et la liquidité"

Mais jusqu'alors, malgré ces taux peu attractifs, les épargnants continuaient pourtant de plébisciter ce placement : au 31 décembre 2020, 55,7 millions de Français en possédaient un, et son encours grimpait au 30 novembre 2021 à 343 milliards d’euros, relève le centre d'études. Ce livret a été particulièrement sollicité pendant la crise sanitaire, puisque la collecte du mois de mars 2020 à novembre 2021 a atteint 38 milliards d’euros. Le Cercle de l'Épargne prédit désormais une "hausse durant deux à trois mois" de la collecte, un phénomène fréquent après l'annonce d'une revalorisation du livret. Mais les détenteurs de Livret A ne semblent pas attirés par sa rémunération. Selon les spécialistes du Cercle de l'Épargne, si les épargnants "mettent plus d’argent de côté" lors de périodes d'inflation, "afin de compenser la perte de rendement provoqué par la hausse des prix", ils ne cherchent pas à maximiser leurs intérêts. "Les faibles taux du Livret A n’ont pas dissuadé les épargnants français. Leur objectif n’était pas la recherche d’un rendement mais la sécurité et la liquidité", expliquent-t-ils. L'atout numéro un du Livret A reste en effet de pouvoir y retirer des fonds dès que vous le souhaitez. "C’est une sécurité en cas de coup dur", souligne une passante dans le reportage de TF1. "J’ai perdu mon emploi, donc je suis dans un moment où je profite de cette épargne", explique une autre.

La rémunération Livret d'Épargne Populaire "monte à plus du double de celle du livret A"

Quel placement faut-il alors lui préférer, pour un meilleur rendement ? Le livret de développement durable et solidaire va aussi passer à 1%, a annoncé Bruno Le Maire. Mais surtout, le Livret d'épargne populaire (LEP) sera quant à lui revalorisé à 2,2%, contre 1% aujourd'hui, plus proche du cours de l'inflation. Un placement plafonné à 7700 euros et accessible en fonction de son niveau de revenu : "Tous les Français qui gagne moins de 20.000 euros par an y ont droit", a-t-il rappelé. Par exemple, un couple avec enfant est éligible s'il ne touche pas plus de 2500 euros par mois. Ce placement est pourtant bien moins sollicité par les Français : seules 7 millions de personnes en possèdent un, sur les 15 millions éligibles. De plus, ce produit "enregistre une décollecte depuis une dizaine d’années", déplore le Cercle de l'Épargne. "C’est très dommage, parce que sa rémunération monte à plus du double de celle du livret A", a insisté Bruno Le Maire, louant"un livret qui les protège mieux contre l’inflation". Il a demandé aux banques d'en faire "la promotion" auprès de leurs clients et a annoncé que la direction générale des finances publiques fera parvenir "dans les prochains jours" un mail aux personnes éligibles qui n'ont pas encore ouvert de compte.

Par ailleurs, il est aussi possible d'investir en bourse. "Pour avoir un peu de rendement avec son épargne, il faut accepter de prendre du risque et avoir un plan d'épargne en actions", conseille Philippe Crevel, économiste et directeur du Cercle de l'Épargne. Mais ces actions suivent le cours de la Bourse, et peuvent donc entraîner des pertes d’argent. Le plan d'épargne-retraite et l’assurance-vie, moins risqués, ont toujours la cote, mais il n'y a pas de solution miracle. Pour choisir le meilleur placement, deux questions sont à se poser : combien peut-il me rapporter et combien d’argent peut être bloqué.

