Le vrac : vraiment moins cher et plus écologique ?

Et si votre panier de course rempli de plastiques ressemblait plutôt à ça ? Les mêmes aliments achetés en vrac dans des sacs recyclables. C'est désormais possible pour de plus en plus de produits. Pâtes, riz, biscuits, mais aussi jus de pomme, vinaigre, et même café, les ventes augmentent en moyenne de 40 % chaque année. "C'est sûr qu'au niveau écologique, c'est mieux", note un client. "Au moins, on n'en perd pas. On prend juste ce qu'il faut", ajoute un autre. Même les grandes marques investissent désormais le rayon. Alors acheté sans emballage, est-ce vraiment mieux pour la planète et pour notre porte-monnaie ?