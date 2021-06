Les agences bancaires ferment les unes après les autres

Pas assez de clients, de passages, de retraits, ce sont aussi les arguments avancés par les banques pour refuser un distributeur dans le village de Blasimon. Pourtant, 40 000 touristes passent ici chaque été, sans compter les boutiques et les marchés. "L'été, on a des marchés nocturnes où les gens se déplacent, on est peut-être 800, 900. On est quand même un village très actif. On est pénalisé dans le milieu rural, parce qu'on ne peut plus rien faire si on n'a pas de moyens de locomotion".