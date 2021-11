Les bagages abandonnés, première cause de retard des trains

Si vous prenez régulièrement le train, il y a fort à parier que vous avez déjà entendu cette annonce. Les bagages abandonnés, c'est en effet la principale cause des perturbations à la SNCF. Depuis le début de l'année, 9 000 trains ont été retardés, 1 000 autres supprimés en raison d'un colis suspect. C'est deux fois plus qu'il y a trois ans et parmi les causes avancées, le port du masque et le pass sanitaire compliqueraient le parcours des voyageurs.