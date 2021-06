Les Français fondus de glaces

Plus loin sur la côte, à Houlgate, les terrasses font le plein et le dessert privilégié reste la coupe de glace. Pour les clients, c'est un double plaisir, profiter du soleil tout en dégustant une bonne glace. Dans le restaurant "Le Royalty", on ne s'attendait pas à une telle demande. En effet, les ventes de glaces ont augmenté de 5%. Le marché est en plein essor et les industriels l'ont bien compris.