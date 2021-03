Les locations meublées font leur grand retour

Ainsi, les meublés se louent 10 à 30% plus chers que les logements vides. C'est pourquoi, de plus en plus de propriétaires s'y mettent. En deux ans, la part de meublés de certains professionnels de l'immobilier a bondi de 20%. Depuis que la municipalité de Bordeaux a limité le nombre de nuitées à 120 par an via les plateformes en ligne, certains propriétaires ont remis leur logement sur les circuits de location plus traditionnels.