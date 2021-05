Les logos des marques font-ils vraiment vendre ?

De nos jours, chaque entreprise soigne scrupuleusement son image, avec pour but d’attirer le plus possible les consommateurs. C’est notamment le cas de David Del Bourgo, cofondateur de WhiteLab Genomics, en quête de modernité. Pour donner un coup de neuf à sa société, spécialisée dans la recherche scientifique, il a fait appel à un designer pour revoir entièrement le logo, le tout pour un montant de 10.000 euros.

Pour d’autres grandes marques, le minimalisme est privilégié, à l’instar du logo simplifié de la Warner Bros ou encore le burger sans relief de Burger King. Pour Gwenaëlle De Kerret, sémiologue et consultante à l’agence Semiotips : "On essaye de plus en plus d’éviter que les logos ressemblent à des photographies ou à des objets, car c’est séduisant visuellement mais en réalité cela n’a pas vraiment d’impact. Plus le signe, plus le logo est simple, plus l’œil et le cerveau vont le mémoriser."

Mais tous ces changements modifient-ils notre façon de consommer ou de percevoir ces marques ? Pour Mike Hadjadj, spécialiste marketing chez "I Love Retail", ces changements n’ont aucun effet si la stratégie globale n’est pas modifiée : "Une marque qui va juste changer son logo mais ne va pas modifier son offre, la relation avec ses clients, cela ne sert absolument à rien. Les consommateurs ne sont pas dupes et ils n’achètent pas un logo, ils achètent un produit vendu par une marque."