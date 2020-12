Les Meccano, des jeux de construction indémodables

À Calais (Pas-de-Calais), Michel Bréal n'a pas utilisé un plan avant de bâtir sa grue. Pour rassembler vis, écrous et plaques et construire un circuit électrique à huit moteurs, il compte sur sa connaissance en maths. Michel avait huit ans quand il a reçu son premier Meccano à Noël. La naissance de sa passion pour une machine bien précise. Et 60 ans après, son atelier est rempli de boîtes de ce jeu de construction jusqu'au plafond. Son ami Bernard Garrigues, lui, préfère les modèles plus récents comme les systèmes hydrauliques.