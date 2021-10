Les poêles à granulés, un bon plan pour se chauffer ?

Cette tendance n'a rien de surprenant tant le chauffage au bois devient avantageux. Tous les appareils utilisant ce matériau peuvent bénéficier de MaPrimeRénov, une aide de l’état mise en place en janvier 2020 et pouvant monter jusqu’à 3000 euros. Par ailleurs, cela reste beaucoup moins cher que les autres sources d’énergie. "Aujourd’hui, quelqu’un qui va chauffer au fioul va dépenser en moyenne 1400 euros par an. Pour l’électricité, ce tarif monte à 1600 euros, de même que pour le gaz", confirme Benoît Quennelle, gérant de la société Énergie verte, à Quesnoy-sur-Deûle (Nord).

Outre les traditionnelles cheminées, une nouvelle alternative émerge : les poêles à granulés. Pour se démarquer des traditionnelles (et appréciées) cheminées, ces derniers affichent un prix souvent plus modeste, avec une entrée de gamme autour des 2500 euros. Surtout, ils se montrent moins gourmands. Ainsi, une palette et demie voire deux palettes de granulés (soit 600 euros) suffisent pour tenir une année. Au contraire, il faut compter 12 stères de bûches pour une cheminée (environ 850 euros). Sans compter le fait qu'elles soient plus encombrantes.

Pour les appareils de chauffage au bois, un entretien est nécessaire. Il est même obligatoire, un justificatif devant être régulièrement fournis à l'assurance. Il faut donc le prendre en compte dans le budget. "En général, un entretien sur un poêle à pellet peut tourner autour des 150 euros en pleine saison. Pour les cheminées, cela coûte 60-70 euros", indique Jessy Faille, chauffagiste ramoneur à Noyelles-sur-Escaut (Nord).