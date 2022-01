Les prix de l’électricité vont-ils rester plafonnés ?

En septembre dernier, Jean Castex s'est engagé à limiter la hausse des prix de l’électricité pour les prochains mois à 4%. Mais sur le marché, la hausse est de 44%. Comment le gouvernement va-t-il amortir le choc ? Le bouclier tarifaire va-t-il résister ?

Dans la maison d’Emmanuelle, tout est électrique. Après un an de contrat avec un petit fournisseur d'électricité, cette mère de famille est revenue au tarif réglementé pour une hausse qu'elle espère limiter. Le gouvernement annonce plus 4% en 2022, alors que la hausse réelle sur les marchés pourrait atteindre plus 44%. Une annonce qui rassure Emmanuelle après des factures bien plus importantes que prévues l'an dernier. “Je ne veux pas retomber dans ce piège-là, je préfère donner un peu plus tous les mois et à la fin de l'année, je n'ai pas de surprise”.

Parmi les 34 opérateurs d'électricité en France, il y a de tout : des petits et des gros plus ou moins anciens. Quelle hausse chez les opérateurs alternatifs ? Il y a un risque de hausse des prix chez les plus petits opérateurs, mais tout dépend de votre contrat. Chez les principaux fournisseurs, Engie où TotalEnergies, les prix sont le plus souvent fixes ou indexés sur le tarif réglementé. Ils assurent aussi que la hausse sera fixée à plus 4% maximum. “On a la taille et l'assise financière nécessaires pour étaler cette hausse et ne pas la répercuter à nos clients dans l'immédiat”.

La situation actuelle inquiète les consommateurs. Ces trois dernières années, EDF a perdu en moyenne 100 000 clients chaque mois. Avec cette crise, voilà ce que l'opérateur historique nous a dit aujourd'hui : “Selon nos derniers chiffres, en octobre et en novembre, nous ne perdons plus aucun client”. Le tarif réglementé rassure, mais au final, qui va payer ce que le gouvernement appelle le bouclier tarifaire ? “Tout le monde va être mis à contribution et à différents niveaux. L'État va faire une baisse de taxes. On va aussi demander à EDF de vendre plus de nucléaires à un prix régulé”.

Si la hausse est contenue cette année, le secteur de l'énergie s'attend à d'autres augmentations beaucoup plus conséquentes en 2023.

TF1 | Reportage P. Gallaccio, L. Poupon, N. Hesse, J. Cressens, M. Derre, R. Hellec, D. Salmon, S. Mourava Guillon, T. Gippet

