Les prix du carburant remontent

D'après le ministère de la Transition écologique, les prix du gazole et du sans plomb n'ont cessé d'augmenter lentement depuis le début de l'année. Après la fin de la limite des dix kilomètres et le pont du mois de mai, les automobilistes sont de retour sur les routes et dans les stations-services. La demande en carburants est donc de mise. De quoi faire grimper le prix du litre subitement de quelques centimes, sans pour autant retrouver les tarifs de pré-pandémie. En mai 2019, le litre de gazole coûtait dix centimes de plus qu'aujourd'hui, et le sans plomb près de six centimes de plus.