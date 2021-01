Les produits reconditionnés séduisent de plus en plus les Français

Des appareils qui ont déjà servi, été remis à neuf et qui coûtent moins cher, voilà des critères que de plus en plus de Français recherchent. Les objets reconditionnés cartonnent en ce moment, surtout dans le domaine de l'électroménager. Pour ceux qui en ont déjà fait l'expérience, ils ont été satisfaits. D'autant plus que ce choix penche pour l'écologie et l'environnement. Certains, par contre, semblent encore un peu réticents malgré les garantis. Avec des prix entre 10% et 40% moins chers que leurs équivalents neufs, ces produits sont, en effet, assurés à 48 heures.