Les prospectus publicitaires à l’amende : comment ils sont encadrés depuis le 1er janvier

"Augmenter le niveau de l'amende possible, ça permet de mettre un peu plus la pression sur les gens qui distribuent la publicité (...) Nous, on en distribue à peu près 2 500 par an. Et on a fait le calcul, ça permet d'économiser à peu près 620 tonnes de déchets", explique Nicolas Cattin, chargé de mission à l'Agence Locale de l'Énergie et du Climat (ALEC) Montpellier Métropole (Hérault).