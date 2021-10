VIDÉO - Les secrets de l'Anosteké, la blonde française sacrée meilleure bière du monde

Quel est le secret de fabrication de cette bière blonde ? Malt, houblon, levure, rien d’inhabituel. La différence se joue au moment d’obtenir les bulles. Là où beaucoup de fabricants injectent du gaz carbonique dans leurs bouteilles, cette brasserie préfère utiliser une méthode ancestrale naturelle. Les bières sont stockées dans une salle chauffée à 25 degrés pendant une semaine, le temps pour la levure de réagir à la chaleur et de rendre la boisson pétillante. "Le fait de faire comme ça, ça va jouer un peu sur les arômes, ça va affiner un peu la bière et ça va permettre d’avoir une bulle naturelle et plus fine", explique Olivier Duthoit.