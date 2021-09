Les supermarchés plus chers en France que dans le reste de l'Union européenne

Ce mercredi matin, nous avons passé quelques minutes dans les rayons d'un supermarché français, à deux pas de l'Allemagne. Ici, les clients ne s'en cachent pas. Ils vont régulièrement de l'autre côté de la frontière pour faire leurs courses : "C'est nettement moins cher [...] Ca vaut largement le coup". Un ressenti vérifié par les chiffres. D'après une nouvelle étude, nous, Français, payons 15% plus cher les produits alimentaires que dans les autres pays de l'Union européenne. Notre viande est même 30% plus coûteuse, 27% de plus pour les fruits et légumes.