Les véhicules lourds désormais soumis à un malus écologique

La hausse n'est pas passée inaperçue chez ce concessionnaire. Depuis trois jours, les prix des SUV ont augmenté. Ce modèle, par exemple, coûte 500 euros de plus. Il est concerné par le nouveau malus qui s'applique aux véhicules neufs, essence et diesel, pesant plus de 1,8 tonne. Une taxe de plus qui n'inquiète pourtant pas le directeur.