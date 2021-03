Les ventes d'ustensiles et de livres de cuisine explosent

De toutes les formes et de toutes les tailles, les accessoires et gadgets de cuisine attirent de nombreux clients. Quand il s'agit d’ustensile, tout le monde se fait plaisir et les achats se font au coup de cœur. Dans un magasin à Mondeville (Calvados), certains ne sont pas venus pour acheter quelque chose de spécifique. Et pourtant, ils repartent le chariot bien rempli. En revanche, d'autres clients préfèrent avoir une liste. "Si je n'ai pas de liste, je m'éparpille et j'achète de trop", confie une cliente.