Les ventes de canapés en forte hausse ces derniers mois

Comme eux, de plus en plus de Français, souvent confinés, changent leur vieux divan à la recherche du confort absolu. Depuis un an, les ventes s'envolent : + 30%. Ce magasin d'ameublement dans le Nord a compris vos envies et expose ses modèles les plus vendus dès l'entrée. Du canapé en cuir, moins à la mode aujourd'hui, en passant par le velours, très tendance, le showroom expose une trentaine de références. Les prix varient de 200 € à près de 3 000 €. En moyenne, le budget canapé des Français est en hausse : 1 200 € pour un trois places.

Avant d'acheter votre canapé, savez-vous où il est imaginé ? Pour le savoir, nous sommes invités dans cet atelier de conception. Le confort, c'est notre premier critère de choix et ça passe par la recherche de la texture parfaite. Pour concevoir un canapé, même simple en apparence, nécessite jusqu'à un an de travail, d'autant qu'aujourd'hui, tout est personnalisable, coloris, taille, options en tout genre, ... 150 modèles commercialisés ici, cela fait 5 000 combinaisons possibles. Une fois dessinés, vos canapés sont fabriqués dans des usines. Tout est fait à la main, et tout commence par la structure en bois. Il y a entre dix et vingt pièces, et plus il y a de bois, plus votre canapé est solide, plus il sera cher.