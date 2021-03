Les ventes de piscines individuelles explosent : combien coûtent les différents types ?

LOISIR - De plus en plus de Français ont décidé de s’offrir une piscine à la suite des confinements. Mais combien faut-il dépenser pour en mettre une dans son jardin ?

Autrefois réservée à une certaine partie de la population, la piscine devient de plus en plus accessible. "En 2020, sur les six premiers mois de l’année, le marché des piscines privées enregistre une hausse de 1,5% par rapport au premier semestre 2019", indique la Fédération des professionnels de la piscine et du spa (FPP) dans un communiqué.

Une tendance à la hausse qui ne devrait pas s’arrêter. Ce secteur se porte en effet au mieux malgré la crise du Covid qui a pourtant ralenti de nombreux pans de l'économie. Hors sol ou enterrée, les prix des piscines varient fortement selon le type d'installation que vous choisissez. Alors concrètement, quels sont les tarifs proposés par les fabricants ?

Une piscine hors-sol de 700 euros à 10.000 euros

Il existe plusieurs types de piscines hors-sol. En premier lieu, on trouve les piscines tubulaires soutenues par des tubes en acier, d’où leur nom, que l’on peut trouver "à partir de 700 euros", selon la FPP. Il existe également les modèles en acier et en bois qui eux sont plus chers et plus proches de 10.000 euros. Dans le reportage en tête de cet article, vous pouvez voir un tout nouveau type de piscines fabriquées à partir de conteneurs. Elles sont standardisées et accessibles dès 13.500 euros. Il faut compter environ quatre mois après la commande pour que la piscine soit livrée.

Une piscine enterrée de 18.000 euros à 45.000 euros

En ce qui concerne la piscine enterrée, c’est la qualité du revêtement qui fait varier les prix. Celles en polyester démarrent à 18.000 euros. Selon la FPP, "une fois le terrain préparé, la mise en place est rapide". Enfin, la plus appréciée mais aussi la plus chère reste la piscine en béton. Là, il faut compter minimum 25.000 euros. Elle présente plusieurs avantages : elle peut être dessinée sur-mesure et s’avère plus durable que les autres modèles.

En ce qui concerne l’entretien, comptez 300 euros par an quel que soit le type de bassin.

LT