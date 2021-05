Les voitures électriques bientôt moins chères que les thermiques

POUVOIR D'ACHAT - Selon une étude réalisée par BloombergNEF, dans cinq ans, les voitures électriques coûteront moins cher à produire que les voitures à moteurs thermiques. Nous vous expliquons comment cela est possible.

Encore souvent réticents, notamment pour une question de budget, les Français pourraient bien à l'avenir être de plus en plus nombreux à opter pour une voiture électrique. En effet, selon une étude réalisée par BloombergNEF pour l’ONG Transport & Environment et révélée lundi 10 mai par Le Figaro, d'ici à cinq ans, ces dernières coûteront moins cher que leurs jumelles à essence, et ce, sans prendre en compte les aides gouvernementales pour s'équiper d'une automobile plus verte.

L’étude distingue les prix de quatre catégories de véhicules : les conducteurs pourront s'équiper d'un utilitaire léger électrique, de type Kangoo, à un prix équivalent à un modèle à essence dès 2025. Quant à la parité des prix pour les SUV et les berlines, elle est attendue en 2026. Les amateurs de citadines, eux, devront attendre 2027.

Des batteries plus autonomes

Chez un concessionnaire de Pontoise, dans le Val-d'Oise, l'engouement pour l'électrique est déjà perceptible. En un an seulement, les ventes ont doublé. "Les voitures électriques bénéficient d'un bonus important. En plus, elles ont un coût d'utilisation inférieur. La voiture électrique, c'est clairement l'avenir", confirme Jallu Berthier. Mais actuellement, l’écart de prix est considérable. Ainsi, sans les primes, un véhicule électrique coûte environ deux fois plus cher qu'une essence. Du coup, cet achat reste toujours inaccessible pour de nombreux automobilistes, qui en attendant optent pour un modèle hybride. "On a hésité à le faire pour le moment, mais c'est vrai que c'est encore un petit peu cher. J'espère dans cinq ans pouvoir passer la transition sur des modèles totalement électriques. En même temps, si l'autonomie pouvait augmenter aussi, ce serait intéressant", confie une mère de famille dans la vidéo en tête de cet article.

Des batteries avec plus d'autonomie et moins coûteuses, ce sera possible dès 2025. Leur prix a déjà chuté de 89% entre 2010 et 2020, une baisse qui devrait se poursuivre pendant les prochaines années. L'autre levier majeur pour abaisser les coûts est industriel : dans les usines, la production va augmenter très fortement avec des chaînes d'assemblage ultramodernes, uniquement dédiées à cette motorisation. "L'industrie automobile est une industrie de volume, c'est-à-dire qu'il faut fabriquer et vendre beaucoup de voitures pour pouvoir amortir les coûts et on peut penser qu'effectivement avec la montée en puissance des ventes de voitures électriques, les coûts de production vont baisser", explique l'économiste Flavien Neuvy, directeur de l'Observatoire Cetelem. Signe de cet emballement, des modèles électriques à un prix abordable font déjà leur apparition, autour de 15.000 euros hors bonus écologique. Les experts du secteur estiment qu'à partir de 2027, le nombre de véhicules électriques dépassera celui des voitures thermiques. Nos bons vieux moteurs à essence ou diesel pourraient alors devenir des pièces de collection dès 2035.

V. F

