Lingerie : bientôt la fin des baleines ?

Une tendance qui relève de la mode, mais qui concerne chaque jour des dizaines de millions de Françaises. En lingerie, la baleine est une espèce menacée. Le débat fait rage entre les générations.

Sous le règne du "body positive", on se libère des dictats morphologiques et cela passe par l'émancipation de la poitrine. La mort de la baleine est annoncée chez tous les fabricants de lingeries. Pourtant, dans les années 50, cette armature rigide en demi-lune qui maintient et contraint est l'apanage du chic.

Aujourd'hui, de plus en plus de marques misent sur le confort sans artifices, sans balconnet, sans effet pigeonnant. Ces deux jeunes créatrices surfent sur cet élan de liberté et travaillent sur l'élaboration de soutiens-gorge triangles qui mettent en avant la forme naturelle des seins.

Fort d'une jeune clientèle, amatrice de brassières triangles et autres bandeaux, plus question de ne s'adresser qu'aux petites poitrines. Alors, les acteurs de la lingerie ont trouvé la parade pour satisfaire toutes les taille de bonnet, du A au F, de la matière élasthanne qui promet maintient et confort. Fini donc le confort au détriment de l’esthétisme et de la séduction. Reflet de l'émancipation, prise de conscience d'un bien-être sans concession, la corseterie s'est bel et bien débarrassée de ces carcans métalliques.

