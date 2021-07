Livret A : les Français déconfinés puisent dans leur épargne

En cette période estivale, les Français ont retrouvé le chemin de la consommation et se font à nouveau plaisir : restaurants, loisirs et vacances. En fait, ils épargneraient un peu moins pour épargner mieux. "Un certain nombre de ménages ont préféré placer leur argent sur d'autres placements qui rapportent beaucoup plus", explique Eric Heyer, économiste et directeur du département analyse et prévision de l'OFCE.