Location de distributeurs de billets : la réponse des mairies à la désertification bancaire

"On tablait sur les 1000 retraits et on a réussi à les atteindre. On est satisfait, aussi bien les habitants que la municipalité", se réjouit Frédéric Heurteloup, conseiller municipal (SE) de ce village de la région parisienne. Installer un distributeur, c'est aussi redynamiser les commerces à proximité. La fleuriste Nadège de Saint Jores assure que son nombre de clients a augmenté : "Les gens s'arrêtent du fait qu'il y ait un Dab [distributeur de billets, NDLR]à proximité".

Comme Porcheville, 150 communes ont déjà franchi le pas et ce nombre pourrait très vite augmenter. Au salon des maires, ce mercredi, les deux sociétés qui louent les distributeurs suscitent l'intérêt. Louer est en effet la seule option pour Frédéric Rouet, maire (SE) de Villes-sur-Auzon dans le Vaucluse. Les banques refusent en effet d'installer un distributeur dans sa commune de 1300 habitants.