Locations d'été : comment éviter les arnaques ?

La maison de vacances existe bel et bien, mais l'annonce sur la plateforme internet avait été publiée par un escroc et non par le vrai propriétaire. De plus, Jean-Bernard Cloet a versé l'argent directement sans passer par le système de paiement de la plateforme. Avec 75 autres victimes, il a décidé d'attaquer le site internet en question. Ils n'ont pas d'autres moyens pour récupérer leur argent.