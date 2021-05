Locations saisonnières : la campagne plutôt que la ville

Situés au milieu de son vignoble, les six gîtes de Pierre Sicardi à Vidauban sont déjà presque tous loués cet été. Et depuis quelques années, il voit sa clientèle rajeunir. Un mode d'hébergement indépendant à la campagne qui a de plus en plus de succès comme le constate le représentant des gîtes de France dans le Var. "C'est exceptionnel, aujourd'hui, on a déjà rattrapé par exemple au niveau des réservations le score de 2019. On est en train de le dépasser", indique Farid Rahal, directeur des gîtes de France du Var.