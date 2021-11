Logement, chauffage… Des dépenses toujours plus lourdes

Trois fois par mois, Saïd fait le plein de carburant. Il a fait ses calculs, et le budget mensuel consacré à sa voiture explose. Il est informaticien et sa femme infirmière. À eux deux, ils gagnent bien leur vie avec 4 500 euros. Malgré cela, ils constatent que leurs dépenses fixes pèsent de plus en plus lourd. 1 380 euros pour le logement, 80 euros pour les abonnements Internet et téléphone et 55 euros d'électricité. Au total, 1 963 euros, soit 43% de ce qu'ils touchent. Pour lui, faire autrement est impossible.