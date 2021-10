Mon propriétaire peut-il exiger que la CAF lui verse directement mes APL ? Le 20H vous répond

Oui, il suffit qu’il en fasse la demande auprès de la Caisse d’allocations familiales… Pour cela, il lui suffit de remplir ce formulaire . Et il est sûr d’obtenir gain de cause, quelle que soit votre situation financière ! Vous ne pouvez pas vous y opposer. C’est un peu raide, mais c’est un moyen efficace pour se prémunir contre les impayés... Selon la CAF, près de 7 bailleurs sur 10 ont déjà opté pour cette option appelée " tiers payant ".

Je quitte un appartement que je louais. Sous quel délai mon dépôt de garantie doit-il m'être restitué ?

Deux mois maximum à compter de la restitution des clés, ce qui correspond en général au moment où l’état des lieux de sortie est établi. Le dépôt de garantie est encadré par cet article de loi. Quelle somme doit-on me restituer ? Cela dépend justement de cet état des lieux, et donc de la dégradation éventuelle de votre logement. "Il faut donc faire très attention quand on fait le tour de l’appartement et ne rien signer sans avoir constaté par soi-même", conseille Louis du Merle, responsable du Pôle juridique de l’Agence Nationale pour l’Information sur le Logement (ANIL).

Le propriétaire doit justifier toute retenue sur le dépôt de garantie. Il peut vous restituer la somme par n’importe quel moyen : courrier avec ou sans accusé de réception, en mains propres ou par virement bancaire. Il n’y a pas de cadre légal sur ce point. Que se passe-t-il s’il ne respecte pas le délai des deux mois ? Il y a des pénalités financières conséquentes : 10% du loyer mensuel pour chaque mois de retard. En plus du dépôt de garantie… C’est prévu par cet article du code de procédure civile.