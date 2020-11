Logement : le gaz interdit dans les bâtiments neufs en 2021

À partir de 2021, les maisons en construction ne pourront plus être chauffées au gaz. Pour les immeubles, cette mesure s'appliquera en 2024. C'est un coup dur pour les professionnels du secteur, comme François Frisquet, le président-directeur général de Chaudières Frisquet. Ce fabricant de chaudières emploie 500 salariés et c'est 90% de son activité qui est menacée. La décision est d'autant plus incompréhensible pour lui, car l'État continue de subventionner les modèles les plus performants.