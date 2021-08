Logement : les nouvelles envies des étudiants

De la convivialité, des équipements et surtout, de l'espace. Voici les critères devenus indispensables et très demandés par les étudiants cette année. Ils cherchent des appartements plus grands, mais toujours avec le même budget : 550 euros par mois en moyenne. Voilà pourquoi ils boudent la capitale et préfèrent s'installer en région, comme à Angers où ils sont 3 000 de plus qu'il y a deux ans.