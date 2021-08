Logement, repas, activités... combien coûtent les vacances ?

Dans cette famille originaire du Haut-Rhin, il y a les parents, leurs trois enfants et le chien. Ils passent une semaine de vacances dans ce camping à Hyères. Et les vacances riment avec dépenses, dès le petit-déjeuner : 5 € les cinq viennoiseries. Mais ce n'est pas le premier règlement du séjour. Il y a d'abord l'hébergement, la plus grosse part du budget : 1 290 € la semaine, soit 215 € par jour. Un prix qui comprend toutes les activités au camping. C'est ce qui a attiré la famille. Le porte-monnaie n'est toutefois jamais bien loin. Passage obligatoire dans la laverie une fois dans la semaine : 8 €. La matinée est encore longue. Départ pour la plage.

Difficile pour ces vacanciers de se contenter du camping, alors forcément, ils prennent la voiture. 75 € le plein d'essence pour toute la semaine. La plage, un moment de défoulement pour les enfants, une parenthèse pour les parents. Mais très vite, un imprévu. Les tongs de madame sont cassés. Pas question de marcher pieds nus, or, la seule boutique aux alentours est celle de la plage. Et là, c'est la douche froide. Toutes les paires sont à 35 €. Ensuite, l'activité de l'après-midi. Coût du karting : 45 €. Pour le dîner, il y a d'un côté le club enfant du camping, repas et activités à 22,50 € pour trois, et à quelques mètres, le snack pour les parents : 28,10 €. Vient le moment de faire les comptes de la journée : 361,60 €. Reste le plaisir de se retrouver en famille après une journée bien chargée, et heureusement que ça n'a pas de prix.