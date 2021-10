Logement : vos solutions pour réduire la facture

Tous les soirs, nous vous donnons des conseils et des astuces pour faire baisser vos factures. Ce mardi, nous nous sommes intéressés aux dépenses liées à votre logement.

Lorsqu'il a acheté sa maison il y a un an, Jean Noël s'est lancé un pari fou : tout rénover lui-même du sol au plafond, en passant par la cour qui était complètement en friche. "Si on le fait nous-mêmes, c'est pour le budget. Ce n'est pas le même prix quand on le fait faire par un artisan", explique-t-il.

Cette technique permet au jeune homme d'économiser plusieurs milliers d'euros. Pour rénover sa cuisine par exemple, faire appel à un professionnel lui aurait coûté 8 000 euros. "Là, on en a eu pour le tout entre 4 000 et 4 300 euros", indique-t-il. Ce qui représente 50% de différence sur la facture. Et quand il a un doute sur une étape des travaux, il consulte des vidéos explicatives sur Internet.

Jean-François, lui, n'est pas très Internet. Par contre dès qu'il doit faire une réparation chez lui, il a toujours le même réflexe : louer plutôt qu'acheter. Pour un appareil pour gérer une fuite par exemple, le coût de la location est d'environ 31 euros. "C'est vraiment insignifiant pour 24 heures", déclare le senior.

Nous le retrouvons chez lui, aspirateur à la main et les pieds dans l'eau, qu'importe pour l'ancien agriculteur qui est aujourd'hui à la retraite, s'il peut éviter l'intervention d'un plombier. "Ça fait un coup qui est beaucoup plus élevé. Et les personnes qui n'ont as beaucoup de moyens, c'est vrai que c'est difficile pour eux d'accéder à ce genre de prestation", poursuit-il.

