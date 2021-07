Louer une piscine entre particuliers : un système qui marche ?

Yohann et Sonia ont loué par Internet la piscine de Dominique Courtines dans les Yvelines. Cette dernière met aussi à leur disposition son jardin, ses balançoires et ses chaises longues pour l'après-midi. Ils ont dépensé 35 euros par adulte et moitié prix pour les enfants. Le couple est heureux de leur location et de la grande liberté accordée par la propriétaire. De plus, les restrictions sanitaires ne sont pas appliquées pour les piscines privées.