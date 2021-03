Machines à pain, yaourtières, robots : le boom du petit électroménager

Croustillant, doré, et surtout fait maison, il aura fallu trois heures à Valentine pour obtenir ce résultat grâce à sa toute nouvelle machine à pain. Elle veut faire du pain comme sa grand-mère. Avec l'expérience en moins, elle en est à son troisième essai. Le fait maison n'a jamais autant séduit. En un an, le petit électroménager a boosté ses ventes de 11%. Le best-seller est un robot qui fait tout, tout seul. Sur le podium, on trouve également les machines à café à grains, les machines à pain et même les yaourtières.