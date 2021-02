"Made in France" : attention aux mauvaises surprises !

Ces derniers temps, vous avez peut-être craqué pour un tee-shirt aux couleurs de notre pays, pour un short, ou encore des chaussures bleu blanc rouge. Sur Internet, il y a aussi des casquettes et même des masques tricolores. Mais à y regarder de plus près, ces couleurs signifient-elles que ces produits sont fabriqués en France ? Dans nos rayons, certains vêtements bleu blanc rouge sont en effet comme ce sweat made in China, ou encore ce tee-shirt made in Morocco. Selon ce défenseur du made in France, promoteur du label "Origine France garantie", il s'agit d'une tromperie commerciale.