Made in France : le remède à la crise ?

C'est l'une des conséquences de la crise sanitaire. On constate que depuis le premier confinement, de plus en plus de Français se ruent sur le made in France. Selon un sondage OpinionWay, 64% d'entre nous estiment avoir acheté plus de produits français depuis la crise sanitaire. Mais cela varie en fonction de la catégorie professionnelle et du revenu : 73% pour les cadres et les professions intellectuelles et 50% pour les revenus faibles. Sur le podium des produits les plus plébiscités, les produits alimentaires et les boissons sont en première place, viennent ensuite les produits d'hygiène et de beauté et enfin les vêtements et les chaussures. Quelles sont les raisons de cet engouement ? Les Français sont-ils prêts à payer plus cher ?