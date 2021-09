Made in France : le retour en force et en couleur des galoches du Cantal

Depuis des siècles, c'est la même recette : un morceau de bois ciselé, une pièce de cuir découpée et des pointes enfoncées. Et depuis des siècles, le même plaisir aussi pour celles et ceux qui les ont aux pieds. "C'est pratique. On est bien dedans", témoigne une femme. "Je ne savais pas qu'il y avait toutes ces couleurs. Quand on pense aux sabots, on pense à marron ou noir", ajoute une autre.