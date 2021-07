Maillots de bain : le prix est-il justifié ?

Le maillot de bain est un vêtement qu'on voit surtout l'été. Comment bien les choisir ? Les plus chers sont-ils de meilleures qualités ?

Une ou deux pièces, couleur flash ou plus classique, slip de bain ou boxer, vous achetez au moins un maillot chaque année. En rayon, les prix font le grand écart, de quatre à plus de 100 euros. Le prix, est-il un gage de qualité ? Votre maillot, peut-il tenir plus d'un été ?

À quelques kilomètres de Bordeaux, la jeune marque Poolday Paris cartonne. En deux ans, sa production a triplé. Cette année, elle a fait le choix du Made in France. Le prix de vente des modèles est de 110 euros. Leur promesse, des maillots de bain ultrarésistant grâce à un tissu français. Un tissu deux fois plus cher et difficile à manier. Un seul modèle demande 30 minutes de travail et trois couturières pour tout assembler.

Le reste de la collection est produit en Tunisie, comme le reste de vos maillots de bain. Un pays reconnu pour son savoir-faire et sa main-d'oeuvre moins cher. Ces maillots, confectionnés à l'étranger, sont les plus vendus. Mais que valent-ils vraiment ? Nous avons mis à l'épreuve trois modèles : l'entrée de gamme à 8 euros, le moyen à 20 euros et le haut de gamme à 120 euros. La suite dans le reportage ci-dessus.

