Maison : le boom des cuisinistes

Chez ce professionnel près d'Annecy, les ventes ont bondi de 43% en un an. Devant ses portes, il faut désormais attendent son tour pour trouver la cuisine de ses rêves. Parmi les incontournables : l'îlot central. Les Français ne rechignent pas à la dépense pour rénover leur cuisine. 6% de plus en un an pour un budget d'environ 6 000 euros. Plus de moyens pour s'offrir les gadgets derniers cris comme par exemple ce tiroir avec lumière intégrée. Le dernier équipement qui vient de sortir : le placard à moteur électrique, 750 euros.