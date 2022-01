Malus au CO2 et au poids : les nouvelles règles lors de l’achat d’une voiture

Alors que le secteur de l’automobile en France connaît un fort ralentissement à cause de la crise sanitaire, les nouvelles taxes introduites en cette année 2022 n’incitent pas, non plus, à l’achat d’un véhicule neuf. En effet, le 1er janvier marque l’introduction de nouveaux malus écologiques.

Le malus poids tout d'abord. Il vise les véhicules lourds, et notamment les SUV. Ce malus applique une taxe aux véhicules neufs, essence ou diesel pesant plus de 1,8 tonne. Selon le Projet de Loi Finances 2021 adopté en fin d'année dernière, le montant est de 10 euros par kilo à partir du moment où le véhicule pèse plus d'1,8 tonne.

Cette mesure, proposée par la Convention Citoyenne pour le Climat, qui penchait d’abord pour un seuil fixé à 1400 kilogrammes, vise à réduire les ventes de véhicules lourds. Ceux-ci consomment plus d'énergie pour se mettre en mouvement et rejette par conséquent plus de gaz à effet de serre et de polluants locaux.

Pour autant, de nombreuses exceptions existent. Tout d'abord, les véhicules électriques et/ou à hydrogène ne sont pas concernés, tout comme les véhicules permettant de transporter une personne avec un handicap. Une réduction du malus au poids de 200 kg par enfant est également possible pour les familles nombreuses, dans la limite d'un seul véhicule de 5 places ou plus.