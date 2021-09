Malus, taxe au poids : votre voiture sera-t-elle plus chère ?

Un malus d’environ 20 euros. La raison : un durcissement de la réglementation. De 138 grammes de CO2 par kilomètres, il y a deux ans, le seuil sera abaissé à 128 grammes au 1er janvier. Dans le viseur du gouvernement : les SUV, véhicules les plus vendus en Hexagone et les plus polluants. Pour certains, le malus sera conséquent. Êtes-vous prêt à payer plus cher votre voiture neuve ?