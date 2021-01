MaPrimeRénov' ouverte à tous : comment en bénéficier pour vos travaux d'économie d'énergie ?

Jusqu'ici attribuée sous condition de revenus, MaPrimRénov' peut désormais bénéficier à tous les propriétaires (occupant ou mettant en location leur ben) et aux copropriétés. La mouture 2021 ce cette aide publique destinée à financer des travaux d'économie d'énergie ne s'adresse en effet plus seulement aux ménages les moins fortunés. Depuis ce lundi 11 janvier, les propriétaires nouvellement éligibles à ce dispositif peuvent déposer leur dossier. À noter toutefois que le montant pris en charge dépend du niveau de revenus et qu'un bonus est accordé aux logements considérés comme des passoires énergétiques et à ceux qui deviendront très économes à l'issue des opérations. À noter également que les devis effectués partir d'octobre 2020 sont éligibles à la nouvelle version élargie de la prime.