Marques distributeurs : un bon plan ?

Mais il y a quand même quelques différences. En clair, les grandes marques privilégient les parties les plus nobles. C’est ce qui explique l'écart de prix. Mais ce n’est pas la seule raison. Avec les marques nationales, vous payez bien plus que le produit. Et en regardant de près les étiquettes, on apprend que les qualités nutritionnelles sont souvent identiques.