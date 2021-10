Méga jackpot de l’EuroMillions : que feriez-vous avec 220 millions ?

Sur le marché, on s'est mis à rêver avec les clients et les commerçants. Curieusement, personne ne rêve de luxe ou de bijoux, mais plutôt de solidarité. "Je crois que ce sera surtout pour mon entourage, mes enfants et mes petits-enfants", lance une cliente. "L'essentiel, c’est de régler ses dettes et aider le maximum de personnes qui sont dans la difficulté", ajoute une autre. Sur ce marché, nous n'avons trouvé ni oseille ni blé. C'est sûrement un signe. Heureusement, cela ne coûte rien de rêver.