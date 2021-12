Menu de Noël : ces produits de fête qui vont coûter plus cher cette année

Les produits de fêtes qui coûtaient déjà cher avant n'ont pas échappé à l'inflation. De combien la facture a-t-elle augmenté ?

Derniers préparatifs avant votre soirée de réveillon, et la facture du menu est salée. Commençons par l'entrée, les fruits de mer. "Le tourteau vivant a pris à peu près 20% à 30% cette année, la langouste entre 40% et 60% d'augmentation. La palourde a pris plus de 50% d'augmentation", indique un commerçant. L'homard de l'ile de Sein, qui coûtait 98 euros l'année dernière, vaut aujourd'hui 140 euros.

"La pêche n'a pas été prolifique comme elle a été. Et avec le mauvais temps, on a eu des quantités extrêmement réduites", explique Gino Catena, directeur général du groupe Avigros. Ajouter à cela le Brexit, l'augmentation des coûts du transport de marchandises. Résultat, les prix flambent. Seule bonne nouvelle, les huîtres ne coûtent pas plus cher cette année.

Passons maintenant au plat résistance, la volaille. Au Marché de Rungis, le constat est vide fait. "On subit la hausse imposée par nos fournisseurs, et on est dans la misère", déclare notre interlocuteur. Les dindes, les poulardes, les chapons sont concernés. En cause notamment l'augmentation du prix des céréales.

La hausse du prix des matières premières touche aussi le dessert. Une bûche de Noël pour quatre personnes coûtait 22 euros l'an dernier. Désormais, elle est de 24 euros dans la boulangerie que nous avons visitée. Malgré cette augmentation, elles se vendent comme des petits pains.

