Métiers d'exception : ils réinventent le cuir

Sac, sandale, porte-carte raffiné... Difficile à croire, mais leur histoire commence sur l'étal d'un poissonnier. Et plus précisément encore, dans sa poubelle. "Pour eux c'est des déchets, mais pour moi, c'est ma matière première", explique Marielle Philip, créatrice de la peausserie spécialisée en cuir de poisson "Femer peau marine". La jeune entrepreneuse a installé son atelier au milieu des pécheurs dans une petite cabane traditionnelle. Depuis 2014, elle y donne une seconde vie à ces peaux et révèle leur beauté. Tout est parti d'un voyage en Laponie, dont sa mère a rapporté une méthode ancestrale de tannage de peau de poisson. Un déclic pour celle fraîchement diplômée en droit de l'environnement.

Près de 300 peaux sortent chaque mois de son bain de couleur entièrement végétal avant d'atterrir, après séchage et quelques finitions, dans l'atelier de Karine Coutière, créatrice des chaussons pour bébé et maroquinerie "Paskap" à Labrit. "C'est très satisfaisant de travailler ce genre de matière, un peu précieuse, un peu particulière", dit-elle. Et il faut notamment composer avec la petite taille des peaux de poisson. En pièce longue de poisson sur cuir d'ovin ou de bovin, le mélange séduit des clientes friandes d'originalité et les artisans ne manquent pas d'imagination.