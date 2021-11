Minjat : le circuit court qui cartonne près de Toulouse

Minjat, magasin d’alimentation dans la région toulousaine, à Colomiers, c’est comme un marché. On y vient faire ses courses en famille et on achète des produits de saison et surtout 100% locaux. "Tout ça, ça vient du département et de la région. Par exemple, le chou rave est fait à dix douze kilomètres, à à peine dix minutes du magasin. On a les poireaux qui viennent de Merville, pareil à quinze minutes du magasin", montre Fabien Martinez, responsable du rayon fruits et légumes, dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Il en est de même pour les tous les autres produits du rayon épicerie, les fromages et les viandes. Ici, le circuit court est la règle.