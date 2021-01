Moins chers et plus écolos, les produits reconditionnés séduisent de plus en plus de Français

ACHATS - Aujourd'hui, les ventes de produits reconditionnés ont presque doublé. Une aubaine pour ce marché qui attire de plus en plus de monde.

Économique et écologique ! À l'heure où la protection de l'environnement est de plus en plus importante dans notre société, le reconditionnement, qui consiste à récupérer des équipements, à les contrôler et les réparer au besoin, est en plein essor. Lave-vaisselle, machines à laver, téléphones portables... les particuliers offrent une seconde vie à leurs appareils.

Aujourd’hui, un Français sur deux a déjà acheté un produit reconditionné. La cause la plus évoquée reste le prix, entre 10 et 40% moins élevé que leurs équivalents neufs avec en plus une garantie, en général, de 24 mois. Mais il y a aussi le respect de l’environnement comme en témoigne Andrée dans le reportage en tête de cet article : "Ça va certainement coûter moins cher et c’est mieux pour la pollution et pour la planète." Comme elle, de plus en plus de Français se laissent séduire par les articles reconditionnés. Mais certains sont encore un peu réticents. "J’ai un petit doute sur la qualité du produit", nous confie une consommatrice. Cependant, les demandes ont doublé en quatre mois.

100 millions de téléphones portables abandonnés

L'équipe de TF1 s'est rendue dans un atelier de restauration près de Lille. Ce matin, Guillaume Gorillez doit tester et réparer plusieurs lave-linge. L’entreprise récupère l’électroménager de particuliers et le remet en état. Pour pouvoir répondre à la demande, le directeur Christian Bogaert recrute. Il est à la recherche de deux nouveaux réparateurs à la suite de l'augmentation des produits récupérés. "Aujourd’hui, on se retrouve avec 30 voire 35 appareils récupérés chez les clients."

L’électroménager n’est pas le seul concerné. En France, 100 millions de téléphones portables dorment dans nos tiroirs et attendent eux aussi d’être reconditionnés.

