Mozzarella : pourquoi elle détrône le camembert

Au pays des mille fromages, qui l'aurait cru. Certainement pas les Normands. Entre leur camembert et la mozzarella, la question ne se pose même pas. Sur le port d'Honfleur, nous avons même trouvé des Italiens pro-camembert. Le camembert n'est plus le fromage le plus vendu en France. 29 000 tonnes écoulées depuis janvier, contre 33 000 pour la mozzarella. Avec des tomates et un filet d'huile d'olive l'été, fondu sur vos pizzas, c'est devenu un produit incontournable.