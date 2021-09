Neige en montagne : en Ariège, l'obligation des pneus hiver ne passe pas

Avec d’autres élus et membres du Conseil départemental, Alain Naudy s’est donc opposé à l’obligation systématique de porter ces équipements. "Nous avons dit : 'non, ça ne va pas. Nous ne sommes pas d'accord. Nous ne donnons pas un avis favorable'", affirme-t-il. Et d'ajouter : "Qu'on nous consulte. Nous sommes des élus de proximité et il faut nous écouter". Et ils ont été entendus. Seules les communes au-dessus de 800 mètres d’altitude devraient finalement être concernées.

La préfecture doit encore publier la liste, mais pour certains habitants, cette règle était inutile. "Aujourd'hui, les routes ne s'enneigent pas, c'est le réchauffement", avance ainsi une habitante. Même son de cloche pour un autre riverain : "A chaque fois qu'on vient ici, j'ai toujours mes chaînes dans le coffre, mais je ne les ai jamais utilisées. Alors je ne vois pas trop l'intérêt", lance-t-il.

Un avis partagé par le maire d’Ax-les-Thermes, Dominique Fourcade. À 720 mètres d’altitude, sa commune devrait également être épargnée. "L'an dernier, il y a eu très peu de neige, quelques chutes seulement. Et surtout, on est très opérationnel, on a beaucoup de matériel qui permet de déneiger très facilement", explique-t-il.