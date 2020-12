Noël : y aura-t-il un vélo sous le sapin ?

C'est simple, en dessous de 1200 euros, vous ne trouverez plus grande chose. Les vélos pour enfants sont devenus aussi très rares. Quant au délai pour recevoir certains modèles adultes, il faut compter "au minimum entre cinq et six mois", indique Cédric Laurent.

Un problème, car depuis le premier déconfinement, la demande est gigantesque. Entre mai et juin, les ventes ont plus que doublé par rapport à l'an dernier. Les achats sur Internet ont, eux, bondi de 350%, avec une grosse tendance sur le vélo électrique. Les fabricants ont du mal à suivre. "On est en flux tendu permanent. On n'arrive pas à stocker de la production. Du coup, tout ce qu'on produit, on l'emballe et on repart", se désole Grégory Trebaol, directeur général du groupe Easybike Matra Solex à Saint-Lô.